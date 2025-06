Motociclista morre em acidente na Dom Pedro I, em Valinhos

Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (13) após um acidente na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Valinhos. A colisão ocorreu no km 124, sentido sul, por volta das 12h28, e envolveu uma motocicleta BMW e um Chevrolet Onix.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária e a concessionária Rota das Bandeiras, a motocicleta seguia no sentido sul da rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente com o automóvel. Após o impacto, a moto tombou e os dois veículos pararam entre as faixas 1 e 2 de rolamento.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do carro não sofreu ferimentos.