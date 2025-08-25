Trevo de Betel na Zeferino Vaz será interditado por 45 dias

A Concessionária Rota das Bandeiras vai interditar totalmente o tráfego no trevo de Betel, no km 119+700 da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, a partir desta quarta-feira (27). O bloqueio, que se estenderá até 9 de outubro, faz parte da primeira etapa das obras de remodelação do dispositivo viário. Nesta fase, será feito o alargamento do viaduto, preparando a estrutura para receber futuras pistas marginais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A intervenção integra o pacote de melhorias da SP-332 entre os km 114 e 125, no trecho de Barão Geraldo, em Campinas, até Paulínia, que inclui também a construção de marginais e a remodelação de outros acessos. O trevo do Laranjão já foi entregue em novembro de 2024, enquanto o do Real Parque segue em andamento. O investimento total da concessionária é de R$ 180,3 milhões.

Rotas alternativas

Durante a interdição, motoristas que saem de Betel rumo a Campinas deverão seguir pela pista norte (sentido Cosmópolis) até o km 121 e retornar no trevo do Laranjão. Já quem vem de Paulínia ou Cosmópolis em direção a Betel precisará seguir pela pista sul (sentido Campinas) até o km 116 e retornar no trevo do Real Parque.