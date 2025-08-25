Motociclista morre após ser atingido por linha com cerol

Um motociclista de 48 anos morreu na noite deste domingo (24) ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol na Avenida Pastor João Prata Vieira, no conjunto habitacional Lech Walesa, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima, identificada como Gilberto Dias de Oliveira, conduzia uma moto Honda/CG 160 quando sofreu o corte no pescoço. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 9º Distrito Policial, ele ainda conseguiu parar o veículo na calçada, mas caiu em seguida com intenso sangramento. Próximo ao corpo, os policiais encontraram a linha com indícios de cerol.

Equipes da Polícia Militar e do Samu estiveram no local, que confirmaram o óbito. A perícia recolheu documentos da motocicleta, um celular e preservou a cena para investigação.