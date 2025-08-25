25 de agosto de 2025
MORTE NO TRÂNSITO

Motociclista morre após ser atingido por linha com cerol

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Homem de 48 anos foi atingido por linha com cerol e morreu na hora enquanto pilotava moto em Campinas.
Um motociclista de 48 anos morreu na noite deste domingo (24) ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol na Avenida Pastor João Prata Vieira, no conjunto habitacional Lech Walesa, em Campinas.

A vítima, identificada como Gilberto Dias de Oliveira, conduzia uma moto Honda/CG 160 quando sofreu o corte no pescoço. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 9º Distrito Policial, ele ainda conseguiu parar o veículo na calçada, mas caiu em seguida com intenso sangramento. Próximo ao corpo, os policiais encontraram a linha com indícios de cerol.

Equipes da Polícia Militar e do Samu estiveram no local, que confirmaram o óbito. A perícia recolheu documentos da motocicleta, um celular e preservou a cena para investigação.

O acidente pode ter sido flagrado pelas câmeras de um comércio vizinho, cujas imagens serão analisadas para tentar identificar o responsável pela linha. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas.

O caso foi registrado como homicídio culposo causado por cerol. Até o momento, não há suspeitos identificados.

