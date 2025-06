Campinas firma acordo para criação do Pharma Park

Campinas oficializou um acordo com a empresa YI FAN Global Limited, da China, para a criação do Pharma Park – Parque de Inovação Farmacêutica da América Latina. A assinatura da Carta de Intenções de Cooperação representa o primeiro passo para consolidar o município como um polo de referência nacional em biotecnologia, saúde e inovação industrial sustentável.

O projeto integra o conceito “HITS” (Hub Integrado de Tecnologia e Sustentabilidade), modelo de urbanismo tecnológico que une pesquisa científica, moradia, indústria, comércio e lazer em um mesmo território. A proposta é implantar o parque na região do HIDS (Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável), área estratégica onde já estão instalados a Unicamp, o Sirius e o futuro Laboratório de Biossegurança Orion.

Com previsão de abrigar até 50 empresas do setor farmacêutico e de biotecnologia, o Farmpark Brasil-China pode gerar 3 mil empregos diretos na primeira fase, com expansão estimada para 10 mil vagas. A iniciativa conta com apoio da Fundação Fórum Campinas Inovadora, Unicamp, PUC-Campinas e do Parque Tecnológico de Campinas.