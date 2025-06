Emdec bloqueia vias para obra contra enchentes no Paranapanema

A Emdec vai interditar duas vias importantes no Jardim Paranapanema a partir desta segunda-feira (16) para dar sequência às obras de contenção de enchentes que resultarão na construção do reservatório RP-1, localizado sob a Praça de Esporte do bairro. As interdições prosseguem até 15 de agosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques será bloqueada no trecho entre as avenidas Guarani e Imperatriz Dona Amélia, com desvio pela avenida Guarani e rua Avanhandava. Já a rua Alaíde Nascimento de Lemos será interditada entre a avenida Guarani e a rua Avanhandava, com o tráfego desviado pelas avenidas Imperatriz Dona Amélia, Imperatriz Dona Tereza Cristina e Guarani.

A medida impactará também o transporte coletivo. A linha 367 (Jardim Baronesa) terá três pontos de parada remanejados: um no sentido Centro/bairro na Joaquim Roberto de Azevedo Marques e dois na Alaíde Nascimento de Lemos, nos dois sentidos. Usuários devem utilizar os pontos mais próximos.