Flávio Paradella: a indecisão de Valéria Bolsonaro

Em entrevista à Rádio Jovem Pan Campinas nesta sexta-feira, a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro (PL), comentou a criação da Secretaria da Mulher na Prefeitura de Campinas, que está em fase final de articulação. Ela confirmou que o nome para assumir a nova estrutura será indicado com apoio do PL estadual e ressaltou a preocupação em garantir protagonismo e eficiência. “Esse é um nome que vem com cuidado, vem pra somar, pra trazer um trabalho forte, essa ponte do Estado com os municípios”, declarou. Ela também elogiou a decisão do prefeito Dário Saadi (Republicanos), que, segundo ela, demonstrou sensibilidade política: “Brinquei com ele, falei: você, como prefeito do partido do governador, teve a mesma sensibilidade do governador e nos trouxe aí uma Secretaria da Mulher.”

A fala de Valéria Bolsonaro confirma que a escolha passa pela cúpula estadual, mais precisamente pelo crivo da própria secretária.

Questionada se a vereadora Débora Palermo, do PL, ex-presidente da Câmara de Campinas, é cotada para o cargo, Valéria respondeu com diplomacia: “Todas as mulheres de Campinas estão cotadas. [...] Nós queremos trazer uma pessoa muito boa. Tenho certeza de que será um nome que vai trazer essa representatividade que as mulheres precisam.”