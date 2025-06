Motoristas param e afetam ônibus em cinco regiões de Campinas

Uma paralisação organizada pelo Sindicato dos Rodoviários de Campinas e Região afetou o transporte público em cinco grandes regiões da cidade no começo da manhã desta sexta-feira (14). Moradores do Ouro Verde, Barão Geraldo, Abolição, Padre Anchieta e Satélite Íris ficaram sem ônibus até as 6h, quando os veículos começaram a deixar as garagens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo comunicado enviado pelo sindicato por volta das 2h, a paralisação temporária de duas horas nas empresas VB 1, VB 3, Expresso Campibus e Onicamp Transporte Coletivo foi uma tentativa de pressionar por avanços nas negociações salariais da categoria, que está em plena data-base.