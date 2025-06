Campinas recebe 4ª Festa Nordestina no Taquaral

A quarta edição da Festa Nordestina será realizada em Campinas entre os dias 18 e 22 de junho, na Praça Arautos da Paz, no Parque Taquaral. O evento gratuito promete imersão completa na cultura do Nordeste, com música, gastronomia e tradições típicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante os cinco dias de programação, o público poderá curtir apresentações de forró pé de serra, piseiro, forronejo e manifestações culturais como maracatu, bonecões de Olinda e quadrilhas juninas. Uma das atrações especiais será a Quadrilha Show, além de shows tributo a nomes como Zé Ramalho e Elba Ramalho.

A estrutura contará com uma grande praça de alimentação com pratos tradicionais como acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, carne de sol, galinhada, tapioca e cuscuz, além de outras iguarias da culinária brasileira como torresmo de rolo, costela, frango com polenta, arroz carreteiro, hambúrguer artesanal e pastéis.