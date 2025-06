Estado inaugura 1° Delegacia de Defesa da Mulher de Paulínia

O Governo de São Paulo inaugurou, nesta quinta-feira (12), a primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Paulínia, com atendimento 24 horas e estrutura voltada ao acolhimento de vítimas de violência. O espaço vai oferecer registro de boletins de ocorrência, medidas protetivas e apoio psicológico, com funcionamento ininterrupto.

A nova DDM está localizada no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, anexa ao Distrito Policial do município, que também passou por reforma e foi reinaugurado. Segundo a Polícia Civil, a unidade conta com mais de 20 servidores e estrutura planejada para garantir o atendimento humanizado às vítimas.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A previsão é que a delegacia atinja operação plena ainda neste mês. O serviço pode ser acionado pelo telefone 190 ou presencialmente na unidade.