Flávio Paradella: Dário emplaca vitória política na saúde

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpre agenda na região de Campinas nesta quinta-feira (12) com a entrega de obras em Paulínia e Sumaré. A primeira parada será às 14h45, com a inauguração da nova Delegacia de Polícia de Paulínia, voltada à modernização do atendimento à população.

Na sequência, às 16h, Tarcísio estará em Sumaré para entregar o novo viaduto que interliga o município a Hortolândia, estrutura considerada estratégica para o tráfego entre as cidades e redução do tempo de deslocamento.

Já no início da noite, às 18h30, o governador retorna a Paulínia para visitar as carretas do Programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social do Estado de São Paulo que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em áreas como moda, beleza e gastronomia.