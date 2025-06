Contra febre maculosa, Lago da Café tem capivaras esterilizadas

A Prefeitura de Campinas deu início à esterilização de capivaras do Lago do Café como parte das medidas de combate à febre maculosa. Até agora, 14 animais passaram por cirurgias para controle reprodutivo. A estimativa é que cerca de 45 capivaras vivam no local.

O procedimento é conduzido pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) e inclui cirurgias como vasectomia e salpingectomia. A ação começou com a ceva dos animais, ou seja, alimentação controlada em horários e locais definidos para facilitar a captura. Os animais esterilizados estão sendo soltos gradualmente, e o manejo segue com a captura dos demais indivíduos.

O objetivo do controle reprodutivo é reduzir o número de filhotes e, com isso, o risco de transmissão da febre maculosa. A doença é provocada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida por carrapatos do tipo estrela, que têm nas capivaras um de seus principais hospedeiros.