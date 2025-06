Não aguenta o frio? Tempo gelado já tem data para ir embora

A onda de frio que atingiu Campinas nos últimos dias está com os dias contados. Segundo a Climatempo, a massa de ar polar que provocou mínimas abaixo de 10?°C começa a perder força no domingo (16), dando início a um período de transição no padrão climático da cidade.

A previsão aponta que os próximos dias ainda terão madrugadas frias, mas já com sinais de elevação nas temperaturas máximas. Nesta quinta-feira (12), os termômetros seguem baixos ao amanhecer, com mínima de 9?°C e máxima de 22?°C, sob sol com algumas nuvens.

Na sexta (13) e no sábado (14), o cenário se repete: mínimas de 9?°C e máximas entre 22?°C e 23?°C, com tempo parcialmente nublado e sem previsão de chuva.