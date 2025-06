Caso Michele: atual namorado é principal suspeito de assassinato

A Polícia Civil de Nova Odessa investiga o assassinato de Michele Aparecida Cruz dos Santos, de 31 anos, morta na noite do último domingo (8) com um tiro nas costas. O namorado da vítima, de 30 anos, foi identificado como o principal suspeito do crime. A arma utilizada era ilegal, e o homem possui antecedentes criminais por furto. A informações são Thathi Record Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as autoridades, o casal havia acabado de deixar a Adega do Tuga, no bairro Bosque dos Cedros, quando o disparo ocorreu. Imagens de câmeras de segurança mostram um clarão no momento do tiro, enquanto o grupo se dirigia ao carro da vítima. Michele chegou a ser socorrida por amigos ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Natural de Indaiatuba, Michele havia se mudado recentemente para Nova Odessa com o objetivo de recomeçar. Era dona de uma loja de roupas e morava sozinha. O relacionamento com o suspeito era recente, segundo a polícia.