Flávio Paradella: A repetição judicial e do ruído para Dário

A campanha salarial dos servidores públicos municipais de Campinas foi encerrada nesta segunda-feira, 9 de junho, com a aprovação de um reajuste de 6% nos salários, aposentadorias e pensões, retroativo ao mês de maio, data-base da categoria. A decisão foi tomada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC), após a quarta rodada de negociações com representantes da administração municipal.

Além do reajuste salarial, o acordo prevê aumento de 12,85% no vale-alimentação, que passa para R$ 2.000,11, e elevação de 16,67% no auxílio-nutricional, que chega a R$ 350,00 para aposentados e pensionistas. Também ficou acordada a manutenção do bônus da educação, no valor de um salário-base, e a alteração do fator divisor de 216 para 180 horas, medida que beneficia servidores que realizam horas extras e sobreavisos.