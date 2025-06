Suspeito por racismo e violência doméstica é preso com espada

Um homem acusado de violência doméstica, ameaça e injúria racial foi preso pela Polícia Militar no bairro Jardim Paulista, em Mogi Guaçu. Ele portava uma espada no momento da prisão e ainda tentou agredir um dos policiais. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) da cidade.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima do lado de fora da residência, com a espada nas mãos. Segundo ela, o companheiro havia a ameaçado de morte usando o objeto.

Com a autorização da mulher, os policiais entraram no imóvel. O suspeito estava trancado no quarto e, ao sair, passou a ofender os agentes e tentou agredir um deles com um soco.