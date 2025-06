Homem que sequestrou empresário e recebeu R$ 1 milhão é preso

A Polícia Militar prendeu em Sumaré um homem procurado pela Justiça por envolvimento no sequestro de um empresário em 2019, em Hortolândia, que teve parte de um resgate de R$ 1 milhão pago pela família. O caso foi registrado no plantão policial da cidade após denúncia anônima levar os policiais até o bairro Jardim Amélia.

No local indicado, os agentes avistaram movimentação suspeita e viram o homem tentando fugir pelos telhados de uma casa. A tentativa de fuga foi frustrada e o homem acabou preso. Segundo a PM, ele confessou estar ciente do mandado de prisão em aberto.

De acordo com as investigações da época, quatro pessoas foram presas pelo crime — três em Campinas e uma em Hortolândia. Parte do valor pago foi recuperado. A vítima do sequestro não sofreu ferimentos.