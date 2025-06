Após passagem de frente, tempo firme predomina e temperatura cai

Após dias de instabilidade provocados por uma frente fria, o tempo volta a ficar estável na Região Metropolitana de Campinas (RMC) a partir desta terça-feira (10). A previsão indica que não há mais expectativa de chuva nas cidades da região.

O cenário para a semana será de tempo firme e temperaturas mais baixas que a média do período, com o Sol aparecendo gradualmente ao longo dos dias. Para esta terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com mínimas de 15°C e máximas de até 21°C.

Também há possibilidade de formação de neblina durante a madrugada, especialmente em áreas de baixada, próximas a rios e locais descampados, mas o fenômeno tende a se dissipar no período da manhã.