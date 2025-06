Procon encontra diferença de até 651% em itens juninos

Entre os industrializados, o vinho Merlot Reserva Santa Carolina (750 ml) apresentou diferença de 200,67% , custando entre R$ 29,90 e R$ 89,90 . Também chamaram atenção o gengibre , com oscilação de 176,97% (R$ 8,99 a R$ 24,90 o quilo), e a maionese Liza (450g) , com variação de 125,24% .

A maior variação foi identificada na batata-doce rosada , cujo quilo oscilou de R$ 1,45 a R$ 10,90 , resultando em uma diferença de 651,72% . O preço médio ficou em R$ 5,86 . Outro destaque foi a mandioca , com variação de 367,89% , sendo vendida entre R$ 2,99 e R$ 13,99 por quilo.

O Procon Campinas divulgou nesta segunda-feira (9) os resultados de uma pesquisa de preços de produtos típicos das festas juninas , realizada entre 19 e 27 de maio em oito estabelecimentos comerciais da cidade . O levantamento considerou 62 itens , entre hortifrúti e industrializados, e apontou diferenças expressivas de preço que podem impactar diretamente o bolso do consumidor.

De acordo com o diretor do Procon Campinas, Paulo Giglio, a pesquisa reforça a necessidade de comparar preços, marcas e procedência dos produtos antes das compras. “As diferenças entre estabelecimentos podem ser consideráveis dependendo do item”, alertou.

A pesquisa considerou somente produtos disponíveis em pelo menos três estabelecimentos e os valores podem ter sido alterados desde a coleta. O levantamento completo pode ser acessado no site:

procon.campinas.sp.gov.br