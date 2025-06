Com ajuda do canil, Baep apreende drogas no Jardim Maria Rosa

Quase um quilo de entorpecentes foi apreendido por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) durante patrulhamento na região do Jardim Maria Rosa, em Campinas, no fim de semana. A droga estava escondida em uma área de mata e foi localizada com a ajuda do cão farejador Athos, do Canil da PM.

A ação ocorreu na área do 47º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e envolveu varreduras em vielas e trechos de mata da comunidade. Com o auxílio do cachorro, os policiais localizaram 280 gramas de maconha, 190 gramas de cocaína, 52 gramas de crack e 65 gramas de dry, uma variação mais potente da maconha.

O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, e todo o material apreendido será encaminhado à perícia técnica.