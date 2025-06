Procurado por lesão corporal é preso pelo Baep em Atibaia

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas prenderam, na sexta-feira (6), um homem procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal em Atibaia. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

Os agentes estavam em patrulhamento pela área do 35º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Vila Santana, quando viram um homem de 24 anos em atitude suspeita e decidiram fazer a abordagem.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, após consultarem o sistema, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal.