Campinas entre líderes nacionais em patentes e softwares

O número de pedidos de proteção de marcas e invenções cresceu 10,3% no Brasil em 2024, com 444.037 solicitações registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Embora os grandes volumes ainda sejam concentrados entre multinacionais, universidades e centros de pesquisa, micro, pequenas e médias empresas também têm ampliado o cuidado com a proteção de suas criações.

A região de Campinas aparece com força no ranking nacional de registros de patentes e softwares, reforçando seu papel como polo estratégico de ciência, tecnologia e inovação. No levantamento dos Depositantes Residentes de Programas de Computador, o CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) lidera o ranking nacional com 103 registros. A Unicamp figura na 23ª posição, com 31 pedidos, e o Instituto de Pesquisas Eldorado aparece na 36ª, com 26 registros.

Já no ranking de patentes de invenção, a Unicamp ocupa o 6º lugar nacional, com 68 pedidos. A Bosch aparece em 19º, com 37 depósitos, e a Samsung, com 25 registros, está na 30ª colocação.