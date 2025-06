Ponte em Joaquim Egídio é substituída por estrutura de concreto

A antiga ponte de madeira localizada na estrada do Capricórnio, no distrito de Joaquim Egídio, foi substituída por uma nova estrutura em concreto armado, oferecendo mais segurança e durabilidade aos motoristas que trafegam pela região. A obra foi executada pela Secretaria de Serviços Públicos de Campinas e concluída na quinta-feira (5), com a liberação imediata da passagem.

A estrutura fica a pouco mais de dois quilômetros do Observatório Municipal Jean Nicolini e cruza um afluente do Ribeirão das Cabras. Segundo o engenheiro civil da Prefeitura, Antônio José Paes, a nova ponte mantém os 8 metros de comprimento da antiga, mas teve a largura ampliada de 4,5 para 6 metros, o que melhora a fluidez e a segurança na passagem de veículos.

Antes composta por base de pedras e tabuleiro de eucalipto, a ponte agora conta com longarinas metálicas e laje de concreto armado, reduzindo a necessidade de manutenção frequente e oferecendo mais resistência às intempéries. A substituição também representa uma melhoria estrutural importante para a malha rural de Joaquim Egídio, rota bastante usada por moradores e visitantes da região.