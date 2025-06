Flávio Paradella: A Guerra pelo comando do funcionalismo

Um vídeo publicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Campinas para tratar da negociação salarial deste ano acabou expondo mais do que se pretendia. A peça, nas redes sociais da entidade, tem como pano de fundo a campanha por reajuste, mas o conteúdo escancara uma disputa por espaço e poder dentro do próprio funcionalismo. Em vez de centrar na defesa de conquistas, o material se dedica a atacar opositores, chamando-os de “oportunistas” e acusando-os de “jogarem contra os servidores”. Entre os alvos estão vereadores do PT, com imagens usadas diretamente para reforçar o discurso da atual diretoria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O episódio joga luz sobre uma movimentação antiga, mas raramente tratada de forma tão explícita: a manutenção de um grupo à frente do sindicato há cerca de 20 anos, sempre orbitando o campo político do PSB campineiro. A base de sustentação vem desde os tempos do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, e se fortaleceu durante os governos de Jonas Donizette e na atual aliança com o vice-prefeito Wanderley de Almeida, o Wandão, ambos também do PSB.

Porém, os ventos parecem estar mudando. A necessidade de lançar mão de um vídeo ofensivo indica uma inquietação com o avanço de movimentos opositores, até então isolados. Um exemplo recente que chamou a atenção foi a mobilização de trabalhadores da saúde mental vinculados ao Cândido Ferreira, que protestaram na Câmara e nas ruas — o que pode gerar o incômodo sentimento entre parte do funcionalismo: “por que nós não fazemos o mesmo?”.