Flávio Paradella: A crise na saúde mental em Campinas

A crise entre a Prefeitura de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira entrou em uma nova e mais ruidosa etapa nesta quarta-feira (5), com uma manifestação mais encorpada e marcada por forte presença política. O protesto bloqueou a Avenida Anchieta, em frente ao Paço Municipal, e contou com a presença de todos os vereadores da oposição — Paolla Miguel, Guida Calixto e Wagner Romão (PT), Mariana Conti e Fernanda Souto (PSOL), e Gustavo Petta (PCdoB) —, um indicativo claro de que o caso transbordou do campo técnico para o embate político direto com a gestão Dário Saadi (Republicanos).

A mobilização deu sequência aos atos iniciados na segunda-feira (3), dentro da Câmara Municipal, e sinaliza o crescimento gradual da insatisfação com a condução do governo em relação à saúde mental, um dos pontos mais sensíveis da rede pública. A manifestação de trabalhadores, usuários e apoiadores do Cândido bloqueou o tráfego por cerca de uma hora e foi acompanhada pela Emdec e pela Guarda Municipal.

O estopim da mobilização é o impasse sobre o reajuste do convênio que financia o atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A instituição reduziu seu pedido de aumento de 23% para 16%, mas a Prefeitura mantém a oferta de apenas 5%, o que, segundo a entidade, não cobre os custos para manter as 40 unidades ativas, 10 delas com atendimento 24 horas.