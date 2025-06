VÍDEO: Charrete atropela motociclista após avançar sinal vermelho

Uma cena inusitada e perigosa foi registrada por câmeras de segurança no fim da tarde desta terça-feira (3) em Americana (SP). Uma charrete puxada por um cavalo avançou o sinal vermelho e atropelou um motociclista no cruzamento da Avenida de Cillo com a Rua dos Cravos, no bairro Jardim São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As imagens mostram o momento em que o cavalo atravessa o cruzamento em alta velocidade, sem parar no semáforo, e atinge o motociclista, que é jogado no asfalto. Por pouco, o homem não foi pisoteado pelo animal, que só parou após o impacto. Outros veículos que trafegavam na via conseguiram frear a tempo e evitar um acidente maior.

Após a colisão, o condutor da charrete desceu para ajudar a vítima. O motociclista conseguiu se levantar e permaneceu sentado no canteiro central da avenida, aparentemente sem ferimentos graves. Nem o socorro médico nem a Prefeitura foram acionados para o local.