Dez veículos têm isenção da taxa de pátio no 1º fim de semana

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) concedeu dez isenções da taxa de estadia no Pátio Municipal a veículos apreendidos no primeiro fim de semana após a nova regra entrar em vigor. O benefício foi aplicado na última segunda-feira (2), primeiro dia útil após as remoções.

No total, 34 veículos foram levados ao pátio entre sábado e domingo. Desse grupo, 20 foram retidos em operações da Polícia Militar, com uma isenção concedida. Outros oito veículos foram apreendidos por ações da própria Emdec, resultando em seis liberações com isenção. Já a Guarda Municipal recolheu seis veículos, dos quais três foram beneficiados.

De acordo com a Emdec, os casos que tiveram isenção estavam relacionados a estacionamento irregular ou falta de funcionamento de equipamentos obrigatórios, desde que os veículos estivessem com a documentação regularizada.