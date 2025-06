Campinas amplia hemodiálise no SUS com 24 novas vagas

A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou o atendimento ambulatorial para pacientes com insuficiência renal crônica ao ampliar em 24 o número de vagas de hemodiálise oferecidas pelo SUS Municipal, elevando o total para 276. A expansão entrou em vigor no dia 1º de junho com a formalização de um termo aditivo no convênio entre a Prefeitura e a Beneficência Portuguesa, que agora passa a ofertar 183 vagas – ante as 159 anteriormente disponíveis.

Além da Beneficência, outras 93 vagas seguem sendo ofertadas pelo Hospital PUC-Campinas, em parceria com o município. A hemodiálise ambulatorial é indicada para pacientes crônicos e possibilita o tratamento sem necessidade de internação hospitalar.

De acordo com o secretário de Saúde, Lair Zambon, a medida é parte dos esforços do município para suprir uma demanda crescente. “Este foi mais um esforço importante do Município em ampliar e qualificar a assistência após impacto significativo provocado pela pandemia”, afirmou.