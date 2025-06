GCM de Monte Mor apreende drogas e prende quatro suspeitos

Quatro homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (3) durante uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Monte Mor, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Parque do Café I. A operação contou com o apoio do Canil da corporação e da equipe da Romu.

Após receberem denúncia de tráfico, os agentes entraram em uma residência e encontraram dois kits de cocaína. Dois suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos e confessaram que haviam recebido a droga para vender. Eles indicaram aos guardas o local onde o entorpecente havia sido retirado.

No segundo endereço, os agentes apreenderam 840 eppendorfs de cocaína e 12 flaconetes de crack. Outros dois homens foram presos no local. Todo o material foi encaminhado para perícia e o caso registrado no plantão policial da cidade.