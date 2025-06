Flávio Paradella: O entrave entre Prefeitura e Cândido

A Prefeitura de Campinas está provando do próprio veneno. Ao insistir na aprovação dos supersalários para diretores de autarquias, criou um cenário onde qualquer negociação financeira sensível passa a ser medida por essa régua. O episódio mais recente dessa armadilha autoimposta envolve o impasse com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, um dos principais braços da saúde mental da cidade.

A manifestação que tomou conta da Câmara nesta segunda-feira (2), com cerca de 200 pessoas — entre usuários, trabalhadores e familiares —, escancarou o tamanho do problema. O contrato foi prorrogado por decisão judicial, mas com valor aquém do necessário, de acordo com a entidade, para manter a operação plena: R$ 6,2 milhões mensais, contra os R$ 7,4 milhões solicitados pelo Cândido.

A prefeitura, por sua vez, diz que já houve reajuste de 3,29% e que o plano do Cândido apresentava inconsistências. Também bate na tecla de que investiu mais que o mínimo constitucional em saúde — R$ 663,7 milhões de janeiro a abril. Mas o debate já não gira apenas em torno dos números. Gira, também, em torno da credibilidade política e da priorização dos recursos.