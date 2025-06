Homem é preso com moto roubada e placa 'artesanal' em Itapira

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (2) com uma motocicleta roubada no município de Itapira. O que chamou a atenção da Polícia Militar foi que a placa do veículo era artesanal, feita de forma improvisada.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro São Vicente quando visualizaram o motociclista com a placa irregular e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ao checar os dados do veículo, os agentes constataram que a placa era feita manualmente e o chassi estava totalmente suprimido.

O caso foi levado ao plantão policial de Itapira, onde o registro foi formalizado. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à cadeia pública e permanece preso à disposição da Justiça.