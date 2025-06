Terça-feira tem chuva e máxima de 23°C em Campinas

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) enfrenta uma virada no tempo nesta terça-feira (3). Instabilidades atmosféricas avançam pelo Estado desde a madrugada, com pancadas de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Segundo o Cepagri da Unicamp, o tempo deve se manter instável durante toda a terça-feira, com céu encoberto e clima mais ameno. A temperatura máxima prevista para Campinas é de 23°C, abaixo dos últimos dias.

As condições são típicas de transição entre frentes frias, que deixam o clima mais instável e com possibilidade de precipitação em diferentes momentos do dia.