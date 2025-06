Obra na Lix da Cunha atinge 60% com 45 dias de execução

A obra de recapeamento na Avenida Lix da Cunha, uma das principais ligações entre o Centro de Campinas e a Rodovia Anhanguera, chegou a 60% de execução nesta segunda-feira (2), segundo balanço da própria Prefeitura. Os trabalhos começaram em 15 de abril, com previsão de entrega em 60 dias, o que coloca a intervenção dentro do prazo, mesmo com 45 dias já transcorridos.

A intervenção ocorre em 7 quilômetros de extensão, contemplando as faixas de ônibus e os trechos da pista com maior desgaste. A estimativa da Secretaria de Serviços Públicos é utilizar cerca de 5,5 mil toneladas de massa asfáltica até a conclusão do serviço. O investimento total é de R$ 4 milhões.

A obra inclui o processo de fresagem, que consiste na remoção da camada superficial do asfalto antes da aplicação e compactação de nova massa. O pavimento é recomposto em seguida.