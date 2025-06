Maio tem seca extrema e é o 3º com menor volume de chuvas

Campinas registrou apenas 4 milímetros de chuva em maio de 2025, o terceiro menor volume da série histórica iniciada em 1996, segundo dados do Cepagri da Unicamp. O desempenho do mês só não foi pior que o de 2006, com 3 mm, e o de 2000, com 2 mm. A média histórica para maio é de 59,6 mm, o que evidencia a intensidade da seca registrada neste ano.

Apesar da baixa umidade, o mês apresentou temperaturas um pouco mais amenas, com média de 18,4°C, cerca de 1 grau abaixo da média para o período. A variação entre mínimas e máximas teve leve retração, mas não foi suficiente para amenizar os efeitos da estiagem.

Nível do Cantareira recua

A situação crítica também se refletiu na área de abrangência do Sistema Cantareira, principal reservatório que abastece parte do interior e da Região Metropolitana de São Paulo. Durante todo o mês, foram registrados apenas 30 mm de chuva, e o nível de armazenamento caiu de 58% para 52,7%, conforme os dados da Sabesp.