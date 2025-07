Buscas por jovem que desapareceu em represa chegam a 48h

O Corpo de Bombeiros de Americana continua nesta quinta-feira (24) as buscas por Alexsander Silva de Souza, 24, que desapareceu após mergulhar para ajudar duas mulheres que estavam se afogando na represa Salto Grande.

O jovem está desaparecido desde a tarde de terça-feira (22). Ele estava no local com amigos, em uma lancha e duas motos aquáticas. Foram os amigos que avisaram a família e as autoridades sobre o desaparecimento.

A corporação confirmou nesta manhã que segue as buscas pelo corpo do rapaz, que é morador do Jardim Yeda, em Campinas. Segundo a irmã, ele tinha o hábito de ir ao local com frequência para acompanhar um amigo que aluga motos aquáticas para passeios. Ao portal G1, ela disse que o irmão sabia nadar.