Motorista de aplicativo é baleado em Hortolândia

Um motorista de aplicativo foi baleado na noite desta quarta-feira (23) no bairro Parque Ortolândia, em Hortolândia, logo após encerrar uma corrida iniciada no Shopping Dom Pedro, em Campinas. A vítima havia deixado uma passageira e permanecia dentro do carro quando foi surpreendida pelos disparos.

Segundo testemunhas, moradores ouviram o barulho de um carro acelerando, seguido por pelo menos três tiros. Em seguida, um suspeito em uma moto fugiu do local. O motorista foi atingido no peito, no braço e em um dos dedos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Mário Covas, também em Hortolândia.

A identidade da vítima não foi divulgada, mas segundo a Polícia Civil, trata-se de um homem que reside na capital paulista e que estava passando uma temporada com familiares em Campinas.