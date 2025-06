Projeto altera regras sobre ruído em áreas públicas e privadas

A Câmara de Campinas discute nesta segunda-feira (2), em primeira votação, um projeto de lei que pode mudar os critérios para fiscalização de ruídos na cidade. De autoria do vereador Otto Alejandro (PL), a proposta atualiza o procedimento de medição de barulho, baseando-se nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A principal mudança prevista no texto é que o som deverá ser medido no local onde é ouvido, e não mais apenas na fonte de emissão. A ideia segue a norma ABNT NBR 10.151/2019, que define parâmetros mais precisos para avaliar a poluição sonora.

Pelo texto, quando houver um denunciante identificado, a medição será feita a dois metros do local onde a pessoa afirma ter escutado o ruído. No caso de denúncias anônimas, a verificação será realizada a 40 metros da origem do som. A identidade de quem faz a denúncia deve ser mantida em sigilo, segundo o projeto.