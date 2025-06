Caminhão pega fogo e causa bloqueio na Dom Pedro em Valinhos

Um incêndio em uma carreta interditou totalmente a Rodovia Dom Pedro I (SP-065) na manhã desta segunda-feira (2), no km 119, em Valinhos, sentido Jacareí. O incidente ocorreu por volta das 6h40 e causou congestionamento de pelo menos 7 quilômetros, segundo informações da Rota das Bandeiras, concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com os dados operacionais, ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão saiu ileso. O fogo foi controlado às 7h59, após a atuação das equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros, mas ainda há interdições no acostamento e na faixa 2 da pista sul. A causa do incêndio não foi divulgada.

Durante o pico da ocorrência, todas as faixas chegaram a ser bloqueadas, o que agravou o trânsito no trecho entre os kms 126 e 119. Os trabalhos de rescaldo e remoção do veículo ainda seguem no local.