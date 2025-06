Flávio Paradella: a repetição do caos na saúde

Os números desta semana escancaram a realidade. O Hospital de Clínicas da Unicamp, com capacidade para 20 leitos de emergência, operava com 97 pacientes internados nesta quarta-feira. Ocupação de 500%. A situação não é melhor em outra importante unidade, o hospital da PUC-Campinas tinha 70 pacientes para apenas 20 leitos. Na Rede Mário Gatti, o sistema oscilava entre 95% e 100% de ocupação. É o colapso anunciado.

Todo ano é igual. Chega maio, avança junho, e o noticiário se repete: hospitais lotados, corredores improvisados com macas e emergências à beira do colapso. Não é novidade. E justamente por não ser, torna-se mais grave. A superlotação dos hospitais de Campinas virou um roteiro conhecido — e negligenciado — pelo poder público e, em parte, pela sociedade.

É fácil apontar o dedo. Mais difícil é assumir a parte que nos cabe. E faço aqui a mea culpa. A vacina contra a gripe, gratuita e disponível em todos os postos de saúde, é uma das poucas ferramentas de prevenção reais neste momento. E mesmo assim, a adesão é vergonhosamente baixa. Eu mesmo ainda não fui me vacinar. Reconheço o erro. Se queremos minimizar o estrago, o mínimo é fazer nossa parte.

A inércia é coletiva. A gestão precisa planejar melhor, com protocolos emergenciais, mapeamento de risco e mais diálogo entre as redes. Mas a sociedade também precisa se mover. Ignorar uma fila de espera lotada no HC ou na PUC é fingir que não somos parte do problema.

Campinas não pode mais normalizar o colapso. E nem continuar a cada outono/inverno com cara de surpresa. O sistema já mostrou que não aguenta mais. O que falta é a gente entender que também somos responsáveis.

