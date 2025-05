Motociclista na contramão morre em colisão no Anel Viário

Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (30) após colidir de frente com um carro no Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 3h45 no km 5 da pista norte e causou uma explosão seguida de incêndio que destruiu os dois veículos envolvidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Rota das Bandeiras, a motocicleta trafegava na contramão da rodovia quando atingiu um automóvel que seguia corretamente pela via.

O impacto foi tão violento que a moto explodiu, e o motociclista morreu no local antes da chegada do socorro. O motorista do carro teve ferimentos leves e foi atendido por equipes de emergência.