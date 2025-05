Flávio Paradella: O comando da nova secretaria da mulher

No pronunciamento, o vereador relatou uma série de indícios que apontam para gestão temerária ou até criminosa, com base em documentos e pareceres contábeis. “Nos últimos 5 anos, as contas do Guarani vieram com pareceres negativos ou cheias de ressalvas. Nenhuma foi aprovada com transparência. Os prejuízos de 2020 a 2024 superam o rombo de 50 milhões de reais”, disse.

Marcelo também questionou o papel do Conselho Fiscal do clube, que deveria zelar pela transparência. “A auditoria afirma que há valores que simplesmente não aparecem. Há demonstrações financeiras que não retratam a real dívida do clube”, declarou. Um dos exemplos citados foi a existência de R$ 186 mil em caixa ao fim de 2024, mesmo com a contratação de empréstimos com juros no mesmo período, sem justificativa plausível.

Segundo o parlamentar, há suspeitas de conflito de interesses entre dirigentes e empresas fornecedoras listadas nos balancetes, além de uma transferência de mais de R$ 1 milhão para uma empresa mexicana que, segundo a Receita Federal, não tem autorização para operar no Brasil.