Criminosos morrem em troca de tiros com a PM em Campinas

Dois criminosos foram mortos no final da noite de quarta-feira (28) após trocarem tiros com policiais militares no bairro Jardim Santa Rita de Cássia, em Campinas. O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento de rotina por volta das 21h, quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes e placa adulterada com fita adesiva. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos aceleraram e tentaram fugir.

O acompanhamento policial prosseguiu até o final da Avenida Ricardo Bassoli Cezare, onde o garupa desceu e correu para uma área de mata. Poucos metros depois, o piloto também abandonou a motocicleta e fugiu para o mesmo local.