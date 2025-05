Mulher agride irmã grávida com pauladas na cabeça em Monte Mor

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar de Monte Mor após agredir a própria irmã, que está grávida, com uma paulada na cabeça. O caso ocorreu no bairro Jardim Paviotti e foi registrado no plantão policial da cidade.

De acordo com os policiais, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem no local, encontraram a vítima sendo socorrida por uma ambulância, que relatou que o golpe teria sido desferido com um pedaço de pau. A gestante identificou a própria irmã como autora do ataque.

Os agentes entraram na residência e encontraram a suspeita, que confessou a agressão. A motivação do crime não foi esclarecida, mas ela foi presa em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.