Inmet emite alerta para onda de frio em Campinas com mínima de 8º

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de frio intenso para Campinas e região a partir desta quinta-feira (29). Uma forte massa de ar polar avança pelo interior de São Paulo e deve manter as temperaturas baixas pelos próximos dias, com mínimas previstas entre 8°C e 10°C e máximas abaixo dos 24°C.

Nesta quinta, o dia começa com céu encoberto e sensação de frio nas primeiras horas, com mínima próxima de 10°C. Ao longo do dia, o sol aparece, mas o aquecimento será limitado, e os termômetros não devem ultrapassar os 21°C. A expectativa é de que o sistema estacione sobre a região, trazendo madrugadas geladas e tardes amenas, em um padrão típico do inverno.

Além da temperatura baixa, os meteorologistas alertam para a queda da umidade relativa do ar, que pode atingir 20% durante a tarde, índice classificado como estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em situações como essa, é recomendada a hidratação constante, além da evitação de atividades físicas intensas nos horários mais secos do dia.