HC da Unicamp opera com 500% de ocupação na emergência

As principais unidades de saúde de Campinas operam com alta demanda nos setores de emergência, reflexo do aumento nos casos de doenças respiratórias e da sobrecarga no sistema público e conveniado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Hospital das Clínicas da Unicamp registrou, nesta quarta-feira (28), 97 pacientes internados na emergência, que possui estrutura para apenas 20 leitos, o que representa ocupação de 500%. Diante da situação, a direção do hospital notificou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), responsável pelo encaminhamento de pacientes no sistema público estadual.

Mesmo com a superlotação, a unidade mantém o atendimento aos casos mais graves, segundo a coordenação do hospital.