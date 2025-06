Petrobras amplia a produção de diesel com nova unidade na Replan

A mudança também traz ganhos ambientais, com redução das emissões de dióxido de enxofre (SOx) e melhoria na eficiência energética da planta . A iniciativa integra o plano da Petrobras de modernização do parque de refino, com foco em segurança operacional, desempenho e sustentabilidade .

De acordo com a companhia, os investimentos previstos para os próximos cinco anos somam US$ 15,2 bilhões, com objetivo de expandir a capacidade de refino e posicionar as refinarias brasileiras entre as mais eficientes do mundo.

“A entrada em operação do novo HDT-D na Replan demonstra o empenho da Petrobras em ampliar a produção de Diesel S-10 e QAV, alinhada à estratégia de fornecer produtos mais eficientes ao mercado”, afirmou o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França.

Já a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da companhia, Renata Baruzzi, destacou o trabalho conjunto das equipes envolvidas desde o projeto até o comissionamento da unidade.