Posto vende gasolina a R$ 4,22 em protesto e provoca filas

Uma ação simbólica contra a carga tributária brasileira movimentou o Posto Shell Andorinhas, em Campinas, na manhã desta quarta-feira (28). Como parte do "Dia Livre de Impostos", o posto comercializou 10 mil litros de gasolina comum a R$ 4,22 o litro, valor sem a incidência de tributos — uma redução de R$ 2,17 em relação ao preço convencional de R$ 6,39.

A ação, válida para os primeiros 400 motoristas, causou grande repercussão e longas filas desde as primeiras horas do dia. Carros, motos e veículos de entrega por aplicativo se aglomeraram no entorno da Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul), no bairro Cambuí, à espera da oportunidade de abastecer com o combustível mais barato. O movimento intenso exigiu distribuição de senhas e limite de 25 litros por veículo para organização da fila.

Segundo a organização, a campanha é uma forma de chamar atenção para o impacto dos impostos no bolso do consumidor brasileiro. De acordo com estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em 2025, 40,82% do rendimento médio anual do brasileiro é destinado ao pagamento de impostos municipais, estaduais e federais. Isso significa que o trabalhador médio precisará laborar até o dia 29 de maio apenas para cobrir essas obrigações.