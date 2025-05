Feirão em Campinas reúne 17 empresas com salários de até R$ 3.700

O 12º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas acontece nesta sexta-feira (30), das 9h às 16h, na Unisal, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, com mais de mil vagas de trabalho disponíveis e 17 empresas fazendo entrevistas no local. A participação é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa é da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, e tem o objetivo de aproximar empregadores e candidatos, além de facilitar o acesso aos serviços do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat).

O destaque entre os cargos oferecidos é o de técnico em segurança do trabalho, com salário de R$ 3.691,87, oferecido pela VB Transportes. A mesma empresa também tem cinco vagas para motoristas de ônibus urbano, com exigência de ensino fundamental completo e salário de R$ 3.649,05. Já a Direcional Engenharia oferece oportunidades para pedreiro, eletricista, operador de grua, carpinteiro e bombeiro hidráulico, com salário de R$ 2.513,91.