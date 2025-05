Operação da PF que apura roubo milionário tem 2 alvos em Campinas

A segunda fase da Operação Elísios, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (28), teve dois alvos em Campinas entre os 26 mandados de busca domiciliar cumpridos simultaneamente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A ação investiga a quadrilha responsável pelo roubo de mais de R$ 14 milhões de uma aeronave no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul (RS), ocorrido em 19 de junho de 2024.

Ao todo, foram expedidas 17 prisões preventivas, 4 temporárias e bloqueio de ativos, com a participação de mais de 200 agentes federais. A organização criminosa usou viaturas falsas da PF, uniformes e armas de grosso calibre para invadir a área restrita do terminal, render os seguranças e interceptar o avião pagador.

Os investigados podem ser indiciados por crimes que, somadas as penas máximas, chegam a 97 anos de reclusão. A PF não detalhou os nomes ou endereços dos alvos em Campinas, mas confirmou a presença da cidade entre os focos principais da operação.