Obra da Sanasa interdita avenida Anchieta em Campinas

A avenida Anchieta, no Centro de Campinas, será interditada a partir das 20h desta terça-feira (27), para obras de reparo em rede de esgoto realizadas pela Sanasa. O bloqueio ocorre na pista externa da via, no trecho entre a rua Major Solon e a avenida Dona Libânia, e não tem prazo definido para liberação.

O fechamento será total, e os desvios já foram definidos pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). As linhas de ônibus que passam pelo local serão desviadas para a pista interna da Anchieta, na altura da confluência com a rua Dr. Guilherme da Silva.

Para os demais veículos, a Emdec orienta o seguinte trajeto alternativo: virar à direita na rua Major Solon, seguir pela rua José Vilagelin Jr. e depois pela rua Santa Cruz, retomando a avenida Orosimbo Maia.