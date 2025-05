Flávio Paradella: O impasse na negociação salarial dos servidores

No primeiro dia útil como prefeito em exercício, Wanderley de Almeida recebe a visita do deputado federal, Jonas Donizette (PSB), no Palácio dos Jequitibás. Wandão fez questão de postar o encontro nas redes sociais e disse que Jonas “foi o prefeito que deixou para o Dário e para mim uma cidade equilibrada, organizada e com futuro”. Dário Saadi segue em viagem pela Estônia, com um parada na Finlândia.

Aprovado após protesto

A Câmara de Campinas aprovou em definitivo, na sessão desta segunda-feira , o Projeto de Lei Complementar do Executivo que oficializa a destinação de áreas do loteamento Village Campinas para a implantação de unidades de saúde e educação. A votação será realizada na 31ª Reunião Ordinária, com início às 18h, no Plenário.

Segundo a proposta, o objetivo é regularizar a área prevista para uma unidade educacional conforme a Lei Complementar nº 392/2022, e a área onde será construído o Centro de Saúde Village, obra contemplada no programa Novo PAC Saúde, do governo federal.